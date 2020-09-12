Rasulayn'da terör saldırısı: 21 sivil yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçesinde peş peşe düzenlenen iki terör saldırısında 21 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin merkezinde Postane Müdürlüğü binası yakınlarında bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Çoğu kadın ve çocuk 21 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, patlama sonucu iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. İkinci patlama İlk patlamanın hemen ardından, Rasulayn kent merkezinin girişinde bomba yüklü bir motosiklet infilak etti. Motosiklet patlamasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi. Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. AA

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