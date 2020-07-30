Rasulayn'da terör saldırısı: 5 ölü

Suriye'nin Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre, en az 5 kişi öldü, 12 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halaf köyünde patlama meydana geldi. Köyün girişinde bir kontrol noktasının yakınında park edilen kamyonetin patlaması sonucunda, ilk belirlemelere göre, 5 kişi ölürken, 3'ü ağır toplam 12 sivil yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerinde inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. AA

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