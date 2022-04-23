Rengarenk laleler tarlaları süslüyor

Osmanlı’dan giden lalelerin yüzyıllar önce altından değerli hale geldiği Hollanda’da, 15 bin hektar alanda üretim yapılarak her yıl 2 milyardan fazla lale ihraç ediliyor.

Hollanda’da baharın gelmesiyle açan laleler, tarlaları türlü renklere büründürdü. Dünyada en fazla lale üreten ülke olan Hollanda’da lale üreticilerinin çiftlikleri ve tarlaları, müthiş renkleri ve büyüleyici güzelliği görmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Çeşitli renklerdeki lalelerin sıra sıra ekilmesiyle ortaya hayranlık uyandıran görüntüler çıkıyor. AA

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