İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ekonomik gelişme açısından bir iki ay öncesine göre daha iyi durumdayız. Bizim Avrupalılardan talepte bulunma hakkımız var, onlar talepte bulunmamalıdır." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Donald Trump döneminde İran'a karşı yürüttüğü ekonomik savaşın başarısız olduğunu ve son günlerini yaşadığını söyledi. Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, ABD yaptırımları, nükleer anlaşma ve hükümete yönelik eleştirilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Nükleer anlaşma konusunda topun Washington sahasında olduğunu ve karşı tarafın taahhütlerine uyması halinde kendilerinin de uyacağını yineleyen Ruhani, "İran'a karşı ekonomik savaş başarısız oldu ve son günlerini yaşıyor. Ekonomik gelişme açısından bir iki ay öncesine göre daha iyi durumdayız. Bizim Avrupalılardan talepte bulunma hakkımız var, onlar talepte bulunmamalıdır. Biz bir sene bekledik ve onlar sürekli söz verdi ancak yerine getirmediler ya da getiremediler." ifadelerini kullandı. AA

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