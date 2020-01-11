Ruhani, özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdükleri için özür diledi.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede İran’ın Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ruhani, Ukrayna halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ruhani, 176 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle ilgili İran adına özür diledi. Ruhani, trajedinin, ülkesinin hatalı eylemleri yüzünden meydana geldiğini tamamen kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

İran yetkililerinin, uçağın düşürülmesinde suçlu olan kişileri sorumlu tutacağı belirtilen açıklamada, "Zelenskiy, olayda hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarına ait cesetlerin en kısa sürede ülkesine gönderilmesi gerektiğini vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının İran'a olayla ilgili tazminat şartlarını içeren nota vereceği kaydedildi.

Ruhani ile Trudeau telefon görüşmesi yaptı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptıkları telefon görüşmesinde düşürülen Ukrayna uçağını ele aldı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Ruhani, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek kazanın düşüş nedenine ulaşmak için faydalı araştırmalar yapıldığını ve nihai neticeye ulaşmak için de incelemelerin dikkat ve süratle devam ettiğini söyledi. Kazanının sebebini öğrenmek için ilk andan itibaren ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Ruhani, ulaştıkları sonuçları dünya kamuoyunun bilgisine sunacaklarını aktardı.

Teknik ve hukuki araştırmaların devam etmesi için gerekli talimatları verdiğini hatırlatan Ruhani, İran'ın uluslararası yasalar çerçevesinde bu olayın aydınlığa çıkması için her türlü iş birliğini memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

İran'ın konsolosluk işlerini kolaylaştırdığını ve iki ülke dışişleri bakanlarının müzakereleri devam ettirmesine hazır olduklarını kaydeden Ruhani, iki ülke ilişkilerinin Kanada'daki İranlıların refahına yardımcı olmak için devam etmesini istediklerini vurguladı.

Orta Doğu'daki güvenliğin ABD'nin adımları ve müdahaleleri nedeniyle tehlikeli bir aşamaya geldiğini savunan Ruhani, "İran gerginliğin düşmesi için Hürmüz Barış Planı'nı sundu. Hepimiz bölgeye güvenlik ve istikrarın geri gelmesi için çaba göstermeliyiz." görüşlerini paylaştı.

Trudeau da hayatını kaybedenler nedeniyle üzüntülerini ifade ederek kazanın nedenlerinin açığa kavuşması için iş birliği yapılması ve çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi. Gerekli tahkikatların yapılması için İran ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını bildiren Trudeau, "Gelecekte, bölgenin güvenliği için faydalı olacak konularda daha fazla müzakere edebilmeyi diliyorum." dedi.

Trudeau, dışişleri bakanlarının iş birliğinden ve Kanada vatandaşları için konsolosluk hizmetlerinin kolaylaştırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.