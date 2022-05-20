Rus ordusunun kayıpları açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatteki 200 askerle bugüne kadar toplam 28 bin 700 askerini kaybettiğini açıkladı.

Başkanlık, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 200 askerini daha kaybettiği belirtildi. Rus ordusunun bugüne kadar toplam 28 bin 700 askerini kaybettiği ifade edilen açıklamada, Ruslara ait 204 uçak, 168 helikopter, 1263 tank, 3 bin 90 zırhlı araç, 596 top, 200 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği belirtildi. Rus güçlerinin 2 bin 162 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 460 insansız hava aracını da yitirdiği kaydedilen açıklamada, Rusların fırlattığı 103 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.

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