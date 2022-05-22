Rus ordusunun kayıpları açıklandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son24 saatte ölen 200 askerle birlikte bugüne kadar 29 bin 50 askerini kaybettiğini bildirdi.

Başkanlığın resmi internet sitesinde, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Mayıs döneminde verdiği kayıplara ilişkin yazılı açıklama yayınlandı. Rus ordusunun son 24 saatte ölen 200 askerle birlikte bugüne kadar 29 bin 50 askerini kaybettiği belirtilen açıklamada, Ruslara ait 204 uçak, 170 helikopter, 1285 tank, 3 bin 141 zırhlı araç, 599 top, 201 roketatar ve 93 hava savunma sisteminin imha edildiği bilgisi yer aldı. Ayrıca, Rus güçlerine ait 2 bin 194 araç, 13 gemi ve hafif sürat teknesi ile 470 insansız hava aracının da imha edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Rusların fırlattığı 107 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurulduğu ifade edildi. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​ AA

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