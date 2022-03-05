Rus şirketi Aeroflot'tan tüm uluslararası uçuşları durdurma kararı

Rus hava yolu şirketi Aeroflot, 8 Mart'tan itibaren Belarus dışındaki tüm uluslararası uçuşları durduracağını bildirdi.

Rus devlet havayolu şirketinin bu adımı, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın (Rosaviatsiya) tüm Rus havayollarının hem yurt dışı hem de kargo uçuşlarını durdurmasını tavsiye etmesinin ardından geldi. Rosaviatsiya'nın tavsiyesinde, Rusya'ya uçak kiralamayı yasaklayan Batı yaptırımları kapsamında, yabancılara kiralanmış uçaklara el konulma riskinin yüksek olduğu belirtildi. Ancak ajansın tavsiyesi, Rus uçakları kullanan Rus havayolları veya el konma riski olmayan yabancı uçakları kapsamıyor. Ayrıca uygulama, Rusya'ya yaptırım uygulamayan ve hava sahasını Rus uçaklarına kapatmayan ülkelerden gelen yabancı havayolları için de geçerli değil. Aeroflot'tan bugün yapılan açıklamada, karara neden olarak "uçuşların yapılmasını engelleyen koşullar" gösterildi. Aeroflot, 6 Mart'tan sonra Rusya'dan ayrılması ve 8 Mart'tan sonra ülkeye geri dönmeyi planlayan yolcuların dönüş biletlerinin iptal edeceğini söyledi. Tek yön bileti olanlar ise 8 Mart'a kadar uçabilecek. Hafta başında, Rusya'nın en büyük özel havayolu şirketi S7, cumartesi günü itibarıyla tüm uluslararası uçuşları durdurduğunu duyurmuştu. Euronews Türkçe

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