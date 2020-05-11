Rusya’da idari izinler sona eriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında çalışanlara yönelik idari izinlerin 12 Mayıs'tan itibaren sona ereceğini bildirdi.

Rus Devlet Başkanı, salı gününden itibaren kapatılan fabrikaların yeniden açılacağını duyurdu.

Televizyon yayını ile ulusa seslenen Putin, hangi sanayi tesislerinin yeniden açılacağına ise yerel yöneticilerin karar vereceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, ekonominin çalışmasının ve işlerin korunmasının olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.

Rus lider, başkent Moskova'da bütün fabrikaların ve inşaatların yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı. Putin, diğer bölgelerin de bunu takip edebileceğini dile getirdi, Covid-19 ile mücadelede alınan bazı önlemlerin ise yürürlükte kalacağını belirtti.

Hizmet sektörü kapalı kalacak

Ülkede, hizmet sektörü ise kapalı kalacak. Buna göre Rusya'da berberler, besin maddesi satmayan dükkanlar, otomobil satıcıları ve hizmet sektöründeki bir çok iş yeri kapalı kalmaya devam edecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, virüse karşı alınan önlemlerin ikinci bir salgın dalgası yaşanmaması için adım adım kaldırılacağını da söyledi.

Rusya, Mart ayı sonunda temel bazı sanayi tesisleri ve sektörler dışında ekonomik faaliyetleri durdurdu. Putin, halkı evde kalmaya çağırırken sadece yakınlarındaki temel besin maddesi satan dükkanlara, eczanelere ya da doktora gitmelerine izin verildi.