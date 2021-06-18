Rusya’dan “tek taraflı oyun olmayacak” mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-ABD Başkanı Joe Biden zirvesine yönelik ABD yetkililerinin yaptıkları yorumlarda, yalnızca kendi isteklerinden bahsettiğini belirterek “Bu, başkanların görüştüğü yaklaşım değil. Zirveyi bu şekilde yorumlayanların bizi uymasını istiyorum; tek taraflı oyun olmayacak.” dedi.

Lavrov ve Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, başşehir Moskova’da bir araya gelmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin ve Biden’ın İsviçre’nin Cenevre şehrinde 16 Haziran’da görüştüğünü hatırlatan Lavrov, bu görüşmede Belarus meselesinin ele alındığı belirtti. Lavrov, “Her bir halkın kendi tarihi, değerleri, kültürü ve gelenekleri var. Görüşmede bu kabul edildi. Bu unsurlara saygı duyulmasa da bunların olduğu gibi kabul edilmesi ve dikkate alınması gerekiyor. Bu, modern dünyanın bir gerçeğidir.” diye konuştu. İki liderin, Rusya ve ABD arasında diplomatik misyon temsilciliklerinin, sorunun çözümü konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lavrov, bunun, “eş zamanlı” adımların atılmasıyla mümkün olacağını vurguladı.

AA

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