Rusya'dan "Türkiye" açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye'deki Rus güçlerine ilişkin konuştu.

Lavrov, "Biz Suriye'de ülkenin resmi devlet başkanının ve meşru hükümetinin talebi üzerine bulunuyoruz. Biz orada BM'nin sözleşmelerine uygun olarak varız ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uyguluyoruz. Buna devam edeceğiz ve Suriye yönetiminin Suriye topraklarının tamamını geri alma çabalarına destek olacağız." dedi.

Suriye'de çeşitli ülkelerin güçleri olduğunu hatırlatan Lavrov, "Hâlâ kimsenin oraya çağırmadığı ülkelerin ordularının birlikleri orada. ABD askerleri, hâlâ Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bunun için bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar." diye konuştu.

Tüm bu durumun bölgede gerginliğe neden olduğunu söyleyen Lavrov, "Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.