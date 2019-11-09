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9 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Rusya, İdlib'de çadır kampına saldırdı

09 Kasım 2019, Cumartesi 14:57
Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bir çadır kampına düzenlediği hava saldırısında bir çocuk öldü, 3 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, gece saatlerinden bu yana Rus savaş uçakları İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Cisir Eş Şuğur ilçesi, El Neyreb beldesi, Şeyh Mustafa, Rekaya, Bıdama ve Kebbine köylerine hava saldırısı düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, İdlib'in El Neyreb beldesinde zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlenen hava saldırısında bir çocuk vefat etti, 3 sivil yaralandı.

AA

Etiketler: Rusya, İdlib, çadır, saldırı
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