Rusya İdlib'e hava saldırısı düzenledi

Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 4 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Mecdeleye, Ruveyha, Marbellit ve Martabi köylerine hava saldırıları düzenledi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçaklarının İdlib'in güneyindeki Mecdeleye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı. Sivil Savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. AA

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