"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Rusya İdlib'e hava saldırısı düzenledi

25 Kasım 2021, Perşembe 14:56
Suriye'de Beşşar Esed rejimine destek veren Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere yönelik hava saldırılarında 4 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Mecdeleye, Ruveyha, Marbellit ve Martabi köylerine hava saldırıları düzenledi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Rus uçaklarının İdlib'in güneyindeki Mecdeleye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

AA

Etiketler: Rusya, İdlib, hava saldırısı
Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya İdlib'e hava saldırısı düzenledi

    Interpol'e BAE'li başkan

    Çin'de aşılama oranı 76,8'e ulaştı

    Filistin, İsrail'e yasa dışı yerleşim inşası nedeniyle tepki gösterdi

    Benzin ve motorine önce zam sonra indirim kararı

    Türkiye 10 milyon doz aşı hibesi yapacak

    "TURKOVAC için acil kullanım onayı başvurusu yapıldı"

    Ajax'a mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti

    Bu kriz 2001’den daha derin

    Türkiye ile BAE arasında 10 anlaşma imzalandı

    Son 24 saatte 175 kişi vefat etti, 27592 vaka gözlemlendi

    Helalleşme ve hemen seçim şart

    KHK’lı öğretmenlere özel okul da yasak

    Hukuksuzluğun ekonomik kriz getirmesi kaçınılmazdı

    Kararı millet versin

    Sistem faize çalışıyor

    Almanya’nın yılda 400 bin göçe ihtiyacı var

    Lübnan’daki ekonomik kriz çocukları etkiliyor

    Beyazlara ırkçılıktan tazminat cezası

    Enflasyon daha da hızlanacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mahşere kalan bir hesap daha (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin CHP’ye vuruş ortakları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Dolarizasyon”un akıbet(sizliğ)i…
    Genel

    Bu kriz 2001’den daha derin
    Cenk ÇALIK

    Binlerce gözü olan mu’cize: Arılar
    Mikail YAPRAK

    Ölümüyle dirilen şair: Sezai Karakoç
    Genel

    Benzin ve motorine önce zam sonra indirim kararı
    Faruk ÇAKIR

    ‘Düşman’lara karşı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.