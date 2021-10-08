Rusya, Taliban’ı uluslararası konferansa davet etti

Rusya, Afganistan’da iktidarı ele geçiren Taliban’ı ülkenin geleceğinin ele alınacağı uluslararası konferansa davet edeceğini açıkladı.

Rusya’nın Afganistan Büyükelçisi Zamir Kabulov, Çin, İran, Pakistan ve Hindistan’ın temsilcilerinin davet edildiği 20 Ekim’de Moskova’da düzenlenecek konferansa Taliban’ın da dâvet edileceğini teyit etti. Ancak Taliban’ın konferansa temsilci gönderip göndermeyeceği henüz açıklık kazanmadı. Konferansta Afganistan’ın geleceği ele alınacak. D W’deki habere göre Moskova’daki görüşmelerin, 12 Ekim’de Roma’da düzenlenecek Afganistan gündemli G20 zirvesi sonrasında gerçekleşmesi planlanıyor. Kabulov, düzenlenecek uluslar arası konferansın katılımcılarına ve gündemine dair ise bilgi vermedi.

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