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Rusya ve rejim uçaklarının saldırısında Hama ve İdlib'de 28 kişi öldü

14 Haziran 2019, Cuma 22:23
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya ve Suriye uçaklarının Hama ve İdlib'e hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda 28 kişinin öldüğünü duyurdu.

Rusya ve Suriye savaş uçaklarının Hama’nın kuzeyinde ve İdlib’in güneyinde Suriye rejim muhalefeti güçlerinin kontrolü altında bulunduğu bölgelere yaptığı hava saldırısında ve hava topu saldırılarında aralarında 7 sivilin de bulunduğu 28 kişinin öldüğünü açıkladı. 

Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de başta İdlib bölgesi olmak üzere varlığını koruyan terörist yuvalarının yok edilmesi gerektiğini söyledi. 

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı nedeniyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Rusya lideri Putin, Suriye'deki duruma ilişkin konuştu:

Büyük ölçüde Suriye'deki terörist grupların militanları yıkıma uğradı. Ülkenin büyük bir kısmının kontrolü yeniden Şam'a geçti. Başta İdlib tüm terörist yuvaları yok edilmeli.

Rus lider ayrıca, uluslararası topluma da Suriye'ye yönelik insani yardımların miktarını artırma ve bu ülkenin ekonomik olarak yeniden yapılanmasına yardımcı olma çağrısı yaptı.

BM'den İdlib'e yardım

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine 19 tır insani yardım gönderildi.

BM'nin yardımlarını taşıyan 19 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

Etiketler: Suriye, Rusya, İdlib, insanlık, BM
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