Rüzgârlar yangını büyütecek

Los Angeles ve çevresinde 8. gününde devam eden yangınlarda mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgârların tekrar etkili olma ihtimali üzerine bölge halkına uyarı yapıldı.

ABD-Los Angeles'taki büyük afette ölü sayısı 24'e yükseldi

Los Angeles yangını sorgulanıyor Yetkililer, Los Angeles sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hâlâ söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgârların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu. AA

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