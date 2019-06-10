Sadece kadınlara hizmet veren taksi

Çeçenistan'da yeni hayata geçirilen bir uygulama kadınlara sadece kadın şoförlerin sürdüğü taksilerle hizmet imkanı sunuyor.

Çeçen dilinde kadınlar anlamına gelen Mekhkari isimli uygulama ile Çeçen kadınlar, hemcinslerinin kullandığı araçlarla seyahat edebiliyor. Özellikle muhafazakar ailelerin tercih ettiği uygulamaya hükümet de destek veriyor. Uygulamanın arkasındaki isim olan Madina Tsakaeva, projeye sosyal medyada araştırma yapıp olumlu dönüşler aldıktan sonra başladıklarını belirtti. Tsakaeva, ilk etapta kadın sürücü bulmakta hayli zorlandıklarını ancak zamanla bu sorunu aştıklarını dile getirdi. Projeye Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Zayed Girişimcilik ve Yenilikçilik Fonu'nun Grozni şubesi mali destek sağlıyor. Halihazırda başkent Grozni'de 5 araçlık filo ve 5 kadın sürücü ile hayata geçirilen uygulamanın diğer kentleri de içine alacak şekilde yaygınlaşması bekleniyor. Şehir içinde hizmet veren taksilere sadece kadın yolcular binebiliyor. Kadınlarla birlikte küçük erkek çocuklara da müsaade ediliyor. Taksilere ancak rezervasyon ile ulaşmak mümkün. Sürücü tercihinde yalnız muhafazakar geleneklerin etkili olmadığını belirten yolcular ayrıca kadın şoförlerin daha az agresif bir sürüş tarzına sahip olduğunu belirtiyor. Euronews Türkçe

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