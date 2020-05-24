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25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

'Salgın nedeniyle bize dava açılması hukuka aykırı'

24 Mayıs 2020, Pazar 22:00
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendilerine dava açılmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in de diğer ülkelerle birlikte salgının kurbanları arasında olduğunu belirtti.

Kendilerinin ihtiyacı olan ülkelere yardım ettiğini de hatırlatan Vang, Kovid-19 nedeniyle Çin'e dava açılmasının hukukta yeri bulunmadığını ileri sürdü.

Vang, bu tarz girişimlerin uluslararası hukukun göz ardı edilmesi anlamına geldiğini vurgulayarak, dava söylentilerini "vicdana aykırı, yanlış, haksız ve yasa dışı" olarak değerlendirdi.

ABD'de Çin'in itibarını kaybetmesi için her fırsatı değerlendirecek bir "siyasi virüs" yayıldığına işaret eden Vang, "Bazı ABD'li siyasetçiler, çok fazla yalan uydurdular ve çok fazla komplo planladılar." dedi.

Çin'e dava açacakların hayal dünyasında yaşadığını söyleyen Vang, böyle bir adım atacak kişilerin "kendilerini aşağılayacağı" yorumunu yaptı.

ABD'den Çin'e "Kovid-19" suçlamaları

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ay başında Kovid-19'un Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönündeki iddialarını dile getirmişti.

Trump, virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ancak şu anda detay paylaşamayacağını açıklamıştı.

Pompeo da "Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlarla dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size bunun (Kovid-19) Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Trump, 27 Nisan'da Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, Kovid-19 salgınına ilişkin ABD'nin Çin'den tazminat talep edebileceğini kaydetmişti.

Pompeo, 29 Nisan'da virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan çıkmış olabileceği iddialarına ilişkin, Çin'e "biyomedikal laboratuvarlarını aralarında ABD'nin de bulunduğu uluslararası denetçilere açması" çağrısı yapmıştı.

ABD Kongresine, Vuhan'da ortaya çıkan salgınının, Çin yönetimince saklandığı iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunulmuştu.

AA

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