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28 ŞUBAT 2021 PAZAR - YIL: 52

Şam'dan BM'ye çağrı: ABD'nin saldırılarını durdurun

28 Şubat 2021, Pazar 13:49
Şam, BM Güvenlik Konseyi'ne ABD'nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Dışişleri Bakanlığı'nın BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak, "ABD'nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak için acil adımlar atmasını" istediğini bildirdi.

'Washington uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ediyor'

Ajans,"Perşembe günü, ABD savaş uçakları Suriye-Irak sınırına yakın Deir Ezzor vilayetindeki sahalara saldırı başlattı" ifadelerinin kullanıldığını belirttiği mektupta, Washington'un "uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı" ihlal ettiğinin "bu alçakça saldırganlığın da ABD kuvvetlerinin saldırılarından sadece biri" olarak kabul edildiğinin belirtildiğini aktardı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu "saldırganlığın" bölgedeki durumu tırmandırabilecek etkileri olacağını öne sürdü.

ABD'nin Suriye-Irak sınırı yakınındaki hava saldırısı

26 Şubat'ın erken saatlerinde ABD, Suriye-Irak sınırı yakınındaki İran destekli Şii yanlısı birimlere hava saldırıları düzenledi.

Pentagon, hava saldırılarının Irak'ta son zamanlarda IŞİD'e karşı ortak operasyon yürüten koalisyon ve ABD personelini hedef alan saldırılara tepki olarak düzenlendiğini duyurdu.

Suudi televizyon kanalı Al Arabiya, ABD hava saldırısının özellikle El Kaim kontrol noktasında Şii milislerden oluşan bir konvoyu hedef aldığını bildirdi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Şam, BM, ABD, çağrı, saldırı
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