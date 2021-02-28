Şam'dan BM'ye çağrı: ABD'nin saldırılarını durdurun

Şam, BM Güvenlik Konseyi'ne ABD'nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Dışişleri Bakanlığı'nın BM Güvenlik Konseyi'ne bir mektup yazarak, "ABD'nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak için acil adımlar atmasını" istediğini bildirdi. 'Washington uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı ihlal ediyor' Ajans,"Perşembe günü, ABD savaş uçakları Suriye-Irak sınırına yakın Deir Ezzor vilayetindeki sahalara saldırı başlattı" ifadelerinin kullanıldığını belirttiği mektupta, Washington'un "uluslararası hukuku ve BM Şartı'nı" ihlal ettiğinin "bu alçakça saldırganlığın da ABD kuvvetlerinin saldırılarından sadece biri" olarak kabul edildiğinin belirtildiğini aktardı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, ayrıca söz konusu "saldırganlığın" bölgedeki durumu tırmandırabilecek etkileri olacağını öne sürdü. ABD'nin Suriye-Irak sınırı yakınındaki hava saldırısı 26 Şubat'ın erken saatlerinde ABD, Suriye-Irak sınırı yakınındaki İran destekli Şii yanlısı birimlere hava saldırıları düzenledi. Pentagon, hava saldırılarının Irak'ta son zamanlarda IŞİD'e karşı ortak operasyon yürüten koalisyon ve ABD personelini hedef alan saldırılara tepki olarak düzenlendiğini duyurdu. Suudi televizyon kanalı Al Arabiya, ABD hava saldırısının özellikle El Kaim kontrol noktasında Şii milislerden oluşan bir konvoyu hedef aldığını bildirdi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 301

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.