Samsung, koronavirüs nedeniyle fabrikasını kapattı

Teknoloji devi Samsung, koronavirüs nedeniyle Güney Kore'deki bir fabrikasını kapatma kararı aldı. Fabrikada çalışan bir işçide virüs tespit edilmişti.

NTV'nin haberine Güney Kore'deki fabrikasında bir kişide Corona virüs tespit edildiğini açıklayan şirket, söz konusu fabrikayı kapatma kararı aldı. FABRİKANIN NE KADAR KAPALI KALACAĞI AÇIKLANMADI Samsung fabrikanın ne kadar süreyle kapalı kalacağına dair henüz bir açıklamada bulunmuş değil. Geçtiğimiz günlerde Apple ve Tesla'nın Çin'deki fabrikaları salgın nedeniyle geçici süre ile kapatılmış, ilerleyen haftalarda bu tesisler yeniden üretime geçmişti.

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