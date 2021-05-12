"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Savaş ve soykırım suçlusu Karadzic, cezasının geri kalanını İngiltere'de çekecek

12 Mayıs 2021, Çarşamba 18:55
"Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic'in 2019'da hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere Hollanda'dan İngiltere'ye nakledileceği bildirildi.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, savaş suçlusu eski Sırp komutan Karadzic'in İngiltere hükümeti ile iş birliğinde cezasını çekmek üzere İngiltere'ye sevk edileceği belirtildi.

Cezasını Hollanda'da çeken Karadzic'in karardan haberdar edileceği ifade edilen açıklamada, sevkinin de İngiltere ile iş birliğinde en güvenli şekilde yapılacağı vurgulandı.

Karadzic, "savaş ve soykırım" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti

Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Karadzic, 2019'da sonuçlanan temyiz davasında ise müebbet hapse mahkum edilmişti.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımı da olmak üzere 1992 ile 1995 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 154
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD, BMGK'nin ortak Kudüs açıklamasına engel oldu

    14'ü çocuk, 5'i kadın: İsrail'in saldırılarında Şehit sayısı 56'ya yükseldi!

    İsrail Savunma Bakanı: Saldırılar devam edecek

    Kılıçdaroğlu'ndan İsrail'e tepki

    UCM Başsavcısı: Filistin'deki şiddet olaylarını takip ediyoruz

    Soylu: Şampiyonluk kutlamaları kapanmadan sonra yapılmalı

    Myanmarlı protestoculardan Filistin'e destek

    İngiltere Başbakanı'ndan İsrail ve Filistin'e 'gerilimi düşürün' çağrısı

    Ruhani, Mısır ve Ürdün'ü 'İsrail'e karşı sessiz kalmakla' suçladı

    CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı

    Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu şehit etti

    'İsrail ve Filistin savaşa sürükleniyor'

    Erdoğan: Bayram sonrası kontrollü normalleşmeye başlıyoruz

    ABD'den İsrail'e destek açıklaması

    Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan İsrail işgaline karşı yaptırım çağrısı

    BMGK Kudüs'teki gerginliği görüşecek

    Sinovac: Türkiye’ye üretim lisansı verdik

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

    'Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yine buruk bir bayram
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Benim mafyam senin mafyanı…
    Genel

    Susurluktan daha ileri
    Ali FERŞADOĞLU

    Ramazanda zorla itikâf, bayramda zoraki hapis!
    Süleyman KÖSMENE

    Son farz orucumuz bugün
    Genel

    'Tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyoruz'
    Genel

    Muhammed Salah'tan dünya liderlerine çağrı
    Faruk ÇAKIR

    İnsanlık isterse zulmü durdurur
    Genel

    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.