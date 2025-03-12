Savaşın kazananı silâh tekelleri

Savaşlar, çatışmalar, gerilimler silah tekellerini ve savaş endüstrisini besliyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) küresel silah ticaretine dair raporunu yayınladı.

Son dört yılın tablosunu ortaya koyan rapora göre 2020-2024 döneminde dünyanın en büyük silah ihracatçıları ABD, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya oldu. En büyük ithalatçılar ise savaşın sürdüğü Ukrayna, Hindistan, Katar, Suudi Arabistan ve Pakistan olarak kayıtlara geçti. BirGün’ün haberine göre, savaşın dördüncü yılına girdiği Ukrayna geçen dört yılda küresel silah alımlarının yüzde 8,8’ini tek başına gerçekleştirdi. Rapora göre Türkiye, 2020-2024 döneminde küresel ihracattaki payını yüzde 1,7’ye çıkardı. Bu oran 2015-2019 döneminde yüzde 0,8 seviyesindeydi. Böylece Türkiye’nin silah ihracatı yüzde 103 büyüdü. Türkiye böylece dünyanın en büyük 11’inci silah ihracatçısı oldu. Haber Merkezi

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