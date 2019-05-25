Savaşlarda siviller ölüyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşların kurbanlarının siviller olduğunu belirterek, bütün çatışma bölgelerinde ölen ve yaralananların yüzde 90’ının yine siviller olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nde silahlı çatışmalarda sivillerin korunmasının görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, sivillerin korunmasına yönelik uygulamaların güçlendirildiğine ancak buna rağmen önlemlerin uygulamaya konulmadığına dikkati çekti. Çatışmalarda kurbanların büyük çoğunluğunu sivillerin oluşturduğuna işaret eden Guterres, sivillerin, en büyük bedeli ödemeye devam ettiği savaş ve çatışmalarda uluslararası insani hukukun erozyona uğradığı uyarısında bulundu. Guterres, ‘’Sadece 2018’de Afganistan, Irak, Mali, Güney Sudan, Somali ve Yemen ‘de 22 bin 800 sivil öldü ve yaralandı’’ dedi. Suriye’nin kuzey batısında İdlib’de okullara, hastanelere ve pazar yerlerine ve yerlerinden edilen sivillerin kaldığı kamplara hava saldırları düzenlediğini ifade eden Guterres, tüm çatışma bölgelerinde ölen ve yaralananların yüzde 90’ının yine siviller olduğunu söyledi. Guterres, insani yardım çalışanlarının de çatışmalarda hedef alındını kaydederek, çatışma bölgelerinde 369 insani yardım çalışanın kaçırıldığını, öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti. Aç bırakma ve cinsel şiddetin de savaş aracı olarak kullandığına dikkati çeken Guterres, çatışmalarda sivillerin korunması ve uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

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Güvenlik açısından büyük sonuçlar doğurur

Türkiye’nin BM Daimî Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da oturumda bir konuşma yaptı. Sinirlioğlu, milyonlarca sivilin çatışmaların kurbanı olmaya devam ettiğine, sivillerin zorla yerinden edildiğine ve işkenceye maruz kaldığına dikkati çekerek, okullara ve hastanelere yönelik saldırıların ise durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Suriye’de rejimin son haftalarda İdlib’deki uluslar arası insanî hukuk ihlâllerine de değinen Sinirlioğlu, bu durumun bölge ve ötesinde de insanî ve güvenlik konuları açısından büyük sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Sinirlioğlu, “Türkiye, BM’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı sınır ötesi insanî yardım operasyonlarında ana koridor olmaya devam ediyor ve tüm sınır ötesi insanî yardım operasyonlarının yüzde 80’i Türkiye sınırı üzerinden yapılıyor” dedi.