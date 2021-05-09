Senatör Sanders'tan Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karşı çıkma çağrısı

ABD'li Demokrat Senatör Sanders, ABD yönetimini, İsrail hükümeti ile ittifak içindeki aşırılıkçıların, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine karşı çıkmaya çağırdı.

Demokrat Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrailli aşırılıkçıların Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Sanders paylaşımında, "ABD, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da hükümetle ittifak içindeki İsrailli aşırılıkçıların şiddetine karşı sesini güçlü bir şekilde yükseltmeli ve Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesine devam edilmemesi gerektiğini açıkça belirtmelidir." ifadesini kullandı. İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş, müdahalede 205 Filistinli yaralanmıştı. Kudüs'te, İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılay'ı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı. İsrail polisi, bu sabah namazı sonrası Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı. AA

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