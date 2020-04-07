Senegal'de koronavirüs vakalarının yüzde 44'ü iyileşti

Mart başından bu yana 237 vaka görülen Senegal'de, 105 hasta sağlığına kavuştu.

Batı Afrika ülkesi Senegal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan hastaların yüzde 44'ü iyileşti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yapılan 110 testten 11'i pozitif çıktı. Son 24 saatte 13 kişi iyileşerek taburcu edilirken, tedavisi süren hasta sayısı 129'a düştü. Ülkede ilk vakanın tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana 237 Kovid-19 vakası görülürken, bunlardan 105'i sağlığına kavuştu, 2'si yaşamını yitirdi, 1 kişi de ülkesine gönderildi. Bu çerçevede toplam vakaların yüzde 44,3'ü iyileşmiş oldu. Hastaların çoğunun tedavi gördüğü Fann Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü Başkanı Moussa Seydi, uzun süredir hastaların iznini alarak Kovid-10'un tedavisinde hidrosiklorokin kullandıklarını hatırlattı. Senegal'in Afrika'da en yüksek iyileşme oranına sahip ülke olduğunu kaydeden Seydi, bu uygulamayı sürdüreceklerini ifade etti. Senegal hükümeti, yeni tespit edilen vakaların bazılarında hastalığın kaynağının belirlenememesi üzerine, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı saatleri içerisindeki tüm trafik izinlerini askıya aldı. AA

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