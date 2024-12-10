"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Serbest bırakılacak esirlerin listesi Hamas tarafından Mısır’a sunuldu

10 Aralık 2024, Salı 04:33
Hamas, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak Gazze'deki esirlerin listesini Mısır'a sundu.

Katar merkezli El Araby TV'nin Hamaslı yetkililere dayandırdığı habere göre Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında hangi noktalardan ve hangi yerlerden çekileceği konusunda mutabakat sağlandı.

Habere göre ilk aşamada İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan ve Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphi Koridoru'ndaki bazı yerlerden çekilecek.

Ateşkesin üzerinden bir hafta geçtikten sonra ise esirlerin serbest bırakılması ve İsrail'in mutabık kalınan bölgelerden çekilmesi planlanıyor.

Anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak esirlerin listesini teslim alan Mısırlı yetkililer, bunu iki gün içerisinde İsrail'e iletecek ve diğer geri çekilme noktalarını İsrail heyetiyle görüşecek.

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avusturya, Suriyelilerin iltica başvurularını askıya alacak

    İsrail, Suriye'deki saldırılarına devam ediyor

    Serbest bırakılacak esirlerin listesi Hamas tarafından Mısır’a sunuldu

    Devlette israf var

    Okullarda akran zorbalığı alarmı

    AB'den Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı çağrısı

    Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 45 bine dayandı!

    Marmara Bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Kahve, sindirim sistemine ve bağırsak sağlığına iyi geliyor

    2024 kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacak tahmini doğrulandı

    Netanyahu Suriye'ye de göz dikti! ''Golan Tepeleri "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak''mış!

    İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

    Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına bekleniyor

    Artvin-Arhavi'de heyelan altında kalan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

    Fenerbahçe'den Barış Alper Yılmaz'a geçmiş olsun mesajı

    Asgari ücreti belirlemek için ilk toplantı yarın

    SMO, Münbiç'i de PKK/YPG teröründen temizledi

    'İktidar emekliye hesap verecek'

    Artvin'deki büyük heyelanda kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda son durum?

    En Çok Okunanlar

    Hasan ŞEN

    “Seccadeler ne zaman suç aleti oldu?” - Risale-i Nur'un yasaklandığı zamanlarda, bir deniz macerası
    Osman ZENGİN

    Bursa’nın fedakâr ve fedaîsi Hüseyin Dursun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Devlet millete öfkeli davranırsa...
    Faruk ÇAKIR

    Suriye huzura kavuşacak mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kardeşlerinizin meziyet, fazîlet ve şerefleriyle iftihar ediniz!”
    Genel

    Netanyahu Suriye'ye de göz dikti! ''Golan Tepeleri "sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz bir parçası olacak''mış!
    Ahmet BATTAL

    Kamu personel rejiminde israf ve TBMM
    Risale-i Nur'dan

    Karıncayı gözeten din, benî Âdem’i ihmal eder mi?
    Genel

    İngiltere: Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.