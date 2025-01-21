Sevinç ve hüzün bir arada

ATEŞKESİN İLK SAATLERİNDE SEVİNÇ GÖSTERİLERİ YAPAN FİLİSTİNLİLER, HARABEYE DÖNEN EVLERİNİ GÖRDÜKLERİNDE HÜZÜN YAŞADILAR.

Gazzeli çocuklar İsrail barbarlığı, vahşeti, korkusu ve bombardımanı olmadan uyudu ve uyandı...

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İsrail geride insanî felâket ve enkaz bıraktı

Gazze’de ateşkes sonrası yaşanan sevinç ve kutlamalar, Filistinlilerin İsrail’in saldırılarında yıkılan evlerine dönmeye başlamasıyla yerini kısa sürede hüzne bıraktı.

Gazzeliler, İsrail’in 471 gündür devam eden saldırılarının ardından ateşkesin başladığı anlarda büyük sevinç ve coşku yaşadı. Ateşkesin başladığının duyurulmasıyla, özellikle yerinden edilen ailelerin kaldığı çadır kampları başta olmak üzere tüm Gazze Şeridi’nde kutlamalar yapıldı. Ateşkesin yürürlüğe girdiğinin duyurulmasının ardından bazı Filistinlilerin, içine girilebilir durumdaki evlerine yerleşmeye çalıştığı görüldü. 15 ay boyunca İsrail ve Hamas arasında yaşanan en yoğun çatışmalar Gazze’nin büyük bir bölümünü harabeye çevirdi. Gazze Şeridi’nin yeniden inşasının ise onlarca yıl sürmesi bekleniyor.

Evlerinden geriye bir şey kalmadı

Euronews Türkçe’nin haberine göre, pazar sabahı İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze’de başlayan kutlamalar, Filistinlilerin evlerinden geriye kalanlara dönmeye başlamasıyla yerini kısa sürede üzüntüye bıraktı. Pek çok Filistinli pazar günü Gazze’ye döndüklerinde evlerinden geriye pek de bir şey kalmadığını gördü. İsrail’in bombardımanı ve kara operasyonları tüm mahalleleri, kararmış bina kabukları ve her yöne uzanan enkaz yığınları ile moloz yığınlarıyla kaplı bir çöplüğe dönüştürdü.

“Hastanelerin çoğu tamamen yıkıldı”

Şu anda yıkılmış olan Ebu Yusuf El Neccar Hastanesi’nin müdürü Mervan El Hams, şehrin sağlık sisteminin “tamamen hizmet dışı” olduğunu belirterek, “Sahra hastanelerine ihtiyacımız var. Refah’ta en az üç hastaneye ihtiyacımız var. Gazze’de ise en az beş hastaneye ihtiyacımız var. Ayrıca Gazze Şeridi’nin kuzeyinde de üç sahra hastanesine ihtiyacımız var ki sağlık sistemi toparlanmaya başlasın ve bundan sonra bazı hastaneleri restore edersek, Gazze Şeridi’ndeki hastanelerin çoğu tamamen yıkıldı ve yeniden inşa edilmeleri gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi

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Rehine değişimi başladı

Hamas’ın ilk aşamada serbest bıraktığı, 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç vasıtasıyla ailelerine ulaştı. Esir takası mutabakatı kapsamında 90 Filistinli kadın ve çocuk, gece geç saatlerde Ofer Askerî Cezaevi’nden serbest bırakıldı. İsrail basını, Ofer Askerî Cezaevi’nden serbest bırakılan Filistinlilerden 78’inin işgal altındaki Batı Şeria’dan, 12’sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs’ten olduğunu yazdı. Filistinliler, İsrail hapishanesinden serbest bırakılan esirleri coşkuyla karşıladı. Kudüs - aa

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Yardım TIR’ları giriş yaptı

BM Dünya Gıda Programının (WFP) insanî yardım taşıyan tırlarının ilk bölümü, Mısır’dan Gazze Şeridi’ne giriş yaptı. Gazze’deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Pazar sabahından beri 552 yardım tırı Gazze Şeridi’nin sınırından giriş yaptı. Bunların 242’si Gazze’nin kuzeyine geçti.” ifadeleri kullanıldı.

Yardım tırlarında yakıt, sağlık malzemesi ve temel gıda ürünlerinin yanı sıra sebze ve meyvelerin de bulunduğu aktarıldı. Roma - aa

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Yardımlar yerine ulaşmalı

Birlemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi ve rehine takasının ilk aşamasının gerçekleştirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Gazze’de ateşkesin uygulamaya konulmasını ve rehinelerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. Bu uygulamayı desteklemeye ve sayısız Filistinlinin acı çekmeye devam ettiği bölgelerdeki sürdürülebilir insanî yardımların dağıtımını artırmaya hazırız. Bu ateşkesin yardımların ulaştırılmasında önemli güvenlik ve siyasi engelleri ortadan kaldırması elzemdir.”

Ankara - Anka

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Papa: Kalıcı ateşkes için, iki devletli çözüm

Katoliklerin ruhanî lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze’de ateşkes dolayısıyla arabuluculara teşekkür ederken, taraflara bu anlaşmaya uyma çağrısında bulundu. Katoliklerin ruhanî lideri, İsrail ve Filistin’e uzun vadeli çözüm için de çağrıda bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin açık umut işaretlerine ihtiyaçları var. Her iki tarafın siyasî otoritelerinin, uluslararası toplumun yardımıyla, iki devletli çözüm için âdil bir sonuca ulaşmalarını umuyorum. Herkes diyaloğa, uzlaşmaya ve barışa ‘evet’ diyebilmeli.” Vatikan - aa

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BM: Toparlanma on yıllar alacak

Gazze’de ateşkes anlaşmasına varıldı ancak 15 ay süren çatışmalar Filistin topraklarında büyük bir yıkıma neden oldu. Gazzeliler ateşkesin, sonunda bir barışı getirebileceğini umuyor ancak Birleşmiş Milletler bölgenin toparlanmasının onlarca yıl alabileceği konusunda uyarıyor. İnsanî bilançosunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Gazze’deki yeniden inşa sürecinin uzun zaman alacağını kaydediyor. BBC Türkçe’nin haberine göre, su ve kanalizasyonu sistemlerinin “neredeyse tamamen devredışı” olduğunu açıklayan UNEP, kampların ve sığınakların yakınındaki çöp yığınlarına da dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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Biden: Ateşkes için her iki tarafa da baskı yaptık

Görevini devretmeye hazırlanan ABD Başkanı Biden, Gazze’de sağlanan anlaşmaya ilişkin ilişkin “Ateşkes bizim desteğimizle sağlandı” dedi. Biden, bunu her iki tarafa da baskı yaparak sağladıklarını vurguladı. Artı Gerçek’in haberine göre Biden sözlerine şöyle devam etti: “Bizim önümüzde de çok büyük engeller var ama bir şekilde başarılı olabildik. 6 haftalık ateşkes başladı. Ateşkesin sağlanması ve esir takasının sağlanması çok büyük zorluklardan geçerek ulaştığımız bir nokta. ABD idaresi bu sürecin devamını takip edecek.” Haber Merkezi