Sincaplar kuş cıvıltılarını dinleyerek tehlike analizi yapıyor

Yeni bir araştırma, gri sincapların kuş cıvıltılarını dinleyerek tehlikenin geçip geçmediğini anlamaya çalıştığını gösteriyor.

Ohio'daki Oberlin Üniversitesi'nden araştırmacıların gözlemlerine göre gri sincaplar, kuşların bir avcı olduğuna dair çağrılarını duyduklarında donakalıp etrafına bakıyor ya da kaçıyor. Kuşların olağan ötüşleri; bunu duyana kadar kırmızı alarmda kalan sincaplar için, tehlikenin geçtiğini ve yiyecek arama faaliyetlerine güvenle devam edebileceklerini gösteriyor.

Araştırmacılar, eyaletteki kamu parklarında ve yerleşim yerlerinde vahşi hayatlarını sürdüren toplam 54 doğu gri sincabını inceledi.

Muhtemel tehlikeyi sincapların ve küçük kuşların ortak avcısı olan kırmızı kuyruklu şahinlerin önceden kaydedilmiş seslerini çalarak canlandırdılar.

Ardından, birden fazla ötücü kuşun olağan seslerini veya kuş sesi olmayan ortam seslerini dinlettiler. Her seferinde üç dakika boyunca sincapların davranışlarını gözlemlediler.

Bunun sonucunda, şahinin ötüşünü duyduklarında sincapların daha tetikte olduğu tespit edildi. Daha sonra ötücü kuşları dinleyen sincaplar, daha az tetikte oldukları görülen davranışlar sergiledi ve sakin hallerine şahin çağrısından sonra kuş sesi duymayanlara göre daha çabuk geri döndü.

Plos One dergisinde yayımlanan makaleye göre bu, sincapların birçok kuş türünün olağan konuşmalarından bir emniyet göstergesi olarak faydalanabildiğine işaret ediyor.

Araştırmacılar makalede, “Kuş ötüşünün bir güvenlik işareti olarak tanınması muhtemelen adapte olunabilecek bir durum. Zira kuş cıvıltısı duyduğunda tetikte olma seviyelerini güvenli bir şekilde azaltabilen sincaplar, yiyecek aramadaki başarısını artırabilecek” dedi.

Yazarlara göre birçok tür, ortak bir avcıya karşı savunmasız kaldığında, diğer türler tarafından sağlanan bilgileri tanıyarak avantaj sağlıyor.

Araştırmacılar, “Sincapların bazı kuş türlerinin alarm çağrılarına kulak verdiğini biliyorduk. Ancak sincapların nispeten güvenli hissettiklerini belirten alarm dışı seslere de kulak kesildiklerini duymaktan gerçekten heyecan duyduk. Emniyete dair ipuçları bazı durumlarda tehlike ipuçları kadar önemli olabilir” diye ekledi.

Bilim insanları ayrıca, insan kaynaklı gürültülerin bu çağrıları bastırabileceği için sincapların korunma çabalarına yönelik bir sorun teşkil edebileceğini de söyledi:

Kuş cıvıltıları insan kaynaklı seslerle bastırılırsa bu açık güvenlik ipuçları, dinleyenlerine ulaşamayabilir... Güvenlik sinyallerinin eksikliği, sincapların ve diğer dinleyicilerin tetikte olmaya daha fazla, yiyecek bulmaya daha az enerji harcamasına neden olarak formlarının tehlikeye girmesine neden olabilir.