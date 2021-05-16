Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Gary Pruitt, İsrail ordusunun Gazze’de AP ve Aljazeera gibi uluslararası medya kuruluşlarının da olduğu binayı hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pruitt, açıklamasında, “AP ofisine ev sahipliği yapan binaya yapılan oldukça rahatsız edici İsrail saldırısı karşısında şoke olduk ve dehşete düştük.” ifadesini kullandı. Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera, Medya ağından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in yaptığı, gazetecilerimizin hayatını hedef alan ve Gazze’de yaşananları aktarmasını engellemeyi amaçlayan barbarca bir eylemdir” ifadelerine yer verildi.

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.