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22 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Son 24 saatte 13 bin vaka gözlemlenen Afrika'da son durum?

22 Kasım 2020, Pazar 13:00
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 442 artarak 2 milyon 69 bin 852 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 314 artışla 49 bin 512'ye ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 845 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 535, Fas'ta ise 5 bin 256 kişi öldü.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 765 bin 409'u buldu. Bu ülkeyi 320 bin 962 vakayla Fas ve 112 bin 676 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 743 bin 655 kişi iyileşti.

AA

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