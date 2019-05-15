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Sri Lanka'da endişelendiren gelişmeler: Şimdi de Müslümanlara ait fabrika ateşe verildi!

15 Mayıs 2019, Çarşamba 10:17
Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kuzeyinde Müslümanların işlettiği bir fabrika, İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verildi.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kuzeyinde Müslümanların işlettiği bir fabrika, İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verilmesine dair BBC'de yayınlanan haberde, fabrika binasının içinde bulunan eşyaların tahrip edilmiş ve yakılmış hali görüntülendi.

Diğer yandan Sri Lanka Başpiskoposu Malcolm Kardinal Ranjith, 21 Nisan'daki terör olaylarının ardından ülke genelinde artış gösteren İslam karşıtı saldırıları kınayarak, ülkedeki tüm etnik ve dini gruplara birlik çağrısında bulundu.

"Saldırılar karşısında korkmayın ve sabırlı davranın"

Kardinal Ranjith, Müslümanlara yönelik saldırıların bir an önce durması gerektiğine dikkati çekerek, Müslümanlara hitaben, "Bu tür kötü niyetli saldırılar karşısında korkmayın ve sabırlı davranın." ifadelerini kullandı.

Sri Lanka'nın Tamil, Müslüman, Hıristiyan, Budist ve Hindularla bir bütün olduğuna işaret eden Kardinal Ranjith, "Bütün ırk ve dinlerin birlik içinde yaşadığı yeni bir Sri Lanka'yı hep birlikte inşa etmeliyiz. 21 Nisan'da yaşananlar tarihimize kötü bir sayfa olarak geçti fakat şimdi duygularımızı kontrol etmeyi ve birlik halinde yeniden dirilmeyi başardık. Lütfen bu durumun kontrolden çıkmasına müsaade etmeyelim." dedi.

Kardinal Ranjith, Müslümanların işlettiği dükkan ve camilere yapılan saldırılara ilişkin, "Bazı grupların dükkanlara ve ibadet yerlerine saldırdığını görüyor, bu eylemlerinden sakınmalarını istiyoruz. Bu grupların siyasi bağlantılı olduğunu biliyoruz. Tüm siyasi liderlere, destekçilerini zapt etmelerini ve kanuna aykırı davranmalarına müsaade etmemelerini rica ediyoruz." ifadesini kullandı.

Müslümanlara yönelik saldırılar

Ülkede Kuzey Batı eyaletindeki Puttalam şehrinde dün İslam karşıtı grubun 45 yaşındaki bir Müslüman'ı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde bu sabah süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Minuwangoda, Matara ve Puttalam kentlerinde, aralarında sivil toplum kuruluşu lideri 3 kişinin de bulunduğu toplam 74 kişi, söz konusu saldırılara karışma veya teşvik etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrasında, geçen hafta İslam karşıtı gruplar, Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlar ile camileri tahrip etmişti.

Şiddet eylemlerinin ardından ülke genelinde sosyal medya yasağı getirilmiş, Kuzey Batı eyaleti genelinde daha önce hafifletilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmişti.

Sri Lanka'da terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

AA

Etiketler: sri lanka
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