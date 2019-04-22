Sri Lanka’daki terör saldırıları için Özel Soruşturma Komitesi kurulacak

Sri Lanka Cumhurbaşkanı Sirisena’nın, Paskalya gününde kilise ve otellere düzenlenen terör saldırılarını araştırmak için Özel Soruşturma Komitesi oluşturacağı bildirildi.

Sri Lanka’da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka Resmi Haber Portalı (News.Ik), Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena’nın, 290 kişinin öldüğü, 500’den fazla kişinin yaralandığı, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını araştırmak üzere 24 saat içinde Özel Soruşturma Komitesi kuracağını duyurdu.

Yüksek Mahkeme Hakimi başkanlığında görev yapacak komitenin, birçok insanın ölmesine ve yaralanmasına neden olan terör eylemlerinin sebeplerini, arka planını, muhtemel ihmallerle birlikte diğer faktörleri araştıracağı açıklandı.

Komite üyeleri 24 saat içinde atanacak

Cumhurbaşkanı Sekreteri Udaya R. Seneviratne, komite üyelerinin önümüzdeki 24 saat içinde atanacağını, saldırılarla ilgili raporun da iki hafta içinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan, terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlarda 24 kişinin yakalandığını duyuran Sri Lanka polisi, saldırıları düzenleyenlere ilişkin açıklamada bulunmadı.