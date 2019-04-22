Sri Lanka’da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka’daki kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarında ölenlerin sayısının 207'den 290’a yükseldiği bildirildi.

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