Sudan Başbakanı: 8 milyar dolarlık dış yardıma ihtiyaç duyuyoruz

Sudan Başbakanı Hamduk, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, göreve başladığı gün bağışlar olmadan ekonomik krizi bitirecek bir model düşündüklerini belirtse de Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hamduk, ülkesinin isminin terörü destekleyen devletler listesinden kaldırmak için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD ile diyaloğu sürdürmenin önemi vurgulanmıştı.

Washington'un Hartum'la ilişkileri normalleştirme görüşmeleri, nisan ayındaki darbenin ardından askıya alınmıştı.