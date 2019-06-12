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12 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Sudan'da geçiş konseyi kurulacak

12 Haziran 2019, Çarşamba 09:58
Sudan'da askerler ve sivil muhalifler, ülkeyi yönetecek bir geçiş konseyi kurulmasına ilişkin müzakereleri sürdürme konusunda anlaşmaya vardı.

Açıklama, tarafları bir araya getirmek için arabuluculuk yapan Etiyopya'nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir'den geldi.

Bu kapsamda ilk adım olarak muhalefet, 9 Haziran'da başlattığı sivil itaatsizlik eylemlerini ve grevleri askıya alırken Askeri Geçiş Konseyi de mahkumları serbest bırakacağını bildirdi.

Büyükelçi Mahmud Dirir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Daha önceki müzakereler sırasında alınan kararlardan geri dönüş olmayacak. Bağımsız bir konsey için de çalışmalar iyi niyet çerçevesinde yürütülecek. Askeri Geçiş Konseyi, taraflar arasında güven inşa edilmesine razı oldu. Siyasi mahkumları serbest bırakacak. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri de kendi cephesinden müzakerelere istekli olduğunu gösterdi ve eylemlerini askıya aldı." ifadelerini kullandı.

Söz konusu karar, ordunun 3 Haziran'da demokrasi yanlılarının bulunduğu alana baskın düzenleyerek 100'den fazla eylemciyi öldürülmesinin ardından çöken müzakerelere yeniden dönmek için tarafların yumuşama ve geri adımı olarak değerlendirildi.

Görüşmelere nerede ve hangi şartlarda başlanacağı konusunda detay verilmedi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in geçen hafta Hartum'a yaptığı ziyaretten sonuç çıkmamıştı.

Ahmed'in görüşmelerde 15 kişilik bir geçici konsey kurulmasını, sivillere 8, askerlere de 7 sandalye verilmesini önerdiği ancak askerin bu teklife karşı çıktığı ifade edildi.

Askerin başkent Hartum'da demokrasi nöbeti tutanlara saldırarak en az 118 kişiyi öldürmesi uluslararası kamuoyunda sert tepkilere neden olmuştu.

Bu olayların ardından taraflar arasındaki müzakereler durmuş, muhalefet kapsamlı sivil itaatsizlik ve siyasi grev kararı almış, askeri yönetim de 9 ay içinde genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Sudan, geçiş konseyi
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