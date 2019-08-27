Sudan'da sel: 62 ölü

Sudan'ı vuran sel felaketinde onlarca insan ve binlerce hayvan öldü, on binlerce kişi evsiz kaldı. İki aydır devam eden yoğun yağış sebebiyle yollar ve tarlalar su altında kalırken pek çok insan bölgeyi terk etti.

Sudanlı yetkililere göre şimdiye kadar en az 62 kişi öldü. Su baskınlarında 3 bin 636 hayvan da telef oldu. Sağanak yağmurlar ülkedeki 18 eyaletten 17'sini etkisi altına aldı. 35 bin 750 ev zarar gördü. Zarar gören evlerin üçte ikisi tamamen kullanılamaz hale geldi. Su baskınlarında 100 kişi de yaralanırken askeri birlikler kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Euronews Türkçe

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