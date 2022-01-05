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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Sudan'da siyasi belirsizlik devam ediyor

05 Ocak 2022, Çarşamba 14:22
Sudan'da 30 yıllık Ömer el-Beşir iktidarının 2019'da devrilmesiyle başlayan asker-sivil ortaklığındaki geçiş döneminde başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk'un 2 Ocak'ta istifasını sunması, ülkedeki belirsizliği daha da artırdı.

Sudan'da hayat pahalılığı protestolarının sonucu olarak 11 Nisan 2019'daki askeri müdahalenin ardından oluşan boşlukta asker, kendilerinin yöneteceği 2 yıllık bir geçiş dönemi isterken Aralık 2018 devrimi ile zafer naraları atan protestocuların temsilcisi sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ise siviller idaresinde 4 yıllık bir sürece girilmesinde ısrar etti.

Asker ve siviller arasındaki 4 ay süren krizin sonlandırılması için 39 ay sürmesi öngörülen ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri Anlaşması, geniş bir uluslararası katılımla 17 Ağustos 2019'da imzalandı.

ÖDBG'nin seçtiği Başbakan Abdullah Hamduk, 21 Ağustos 2019'da yemin etti ve 5 Eylül'de geçiş döneminin ilk hükümetini kurdu.

Hamduk, barışın sağlanması, eski rejimin sembol isimlerinin yargılanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargı ve ordunun yeniden yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesini, geçiş döneminin en önemli gündem maddeleri arasında sıraladı.

Hükümet, 3 Ekim 2020'de ise ülkedeki silahlı gruplarla Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış anlaşması imzaladı.

Barış anlaşmasını imzalayan silahlı grupların yönetime dahil edilmeleri için Hamduk, eski hükümeti feshedip 9 Şubat 2021'de yeni kabinesini kurdu.

Hamduk hükümeti, ekonomik, siyasi, dini ve toplumsal reformlara imza atsa da askerin müdahaleleri, ekonomik gerekçeler ve koalisyon içerisindeki fikir ayrılıkları nedeniyle başarılı olunamadı.

Özellikle hükümetin ordunun yeniden yapılandırılması ve mal varlıklarının maliyeye aktarılması gibi teşebbüslerle askerin doğrudan hedef alındığı ağır suçlamalar iktidar ortaklığını fiilen sona erdirdi.

AA

Etiketler: Sudan, siyasi belirsizlik
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