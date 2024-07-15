Suikast girişimi seçimi Trump'ın lehine çevirdi

Eski ABD Başkanı ve kasım ayında yapılacak seçimlerin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump’a mitingi sırasında düzenlenen suikast girişimi, seçim atmosferini Trump’ın lehine çevirdi.

Suikast girişiminin ardından yaşanan tartışmaları Cumhuriyet’e değerlendiren ABD uzmanı Prof. Dr. Burak Küntay, suikast girişiminin Trump’ın işine yaradığını dile getirdi. Küntay, “Trump hiçbir şey yapmasa bile, şu saatten sonra oturup sussa bile yaşanan bu olaylar Trump’ın ciddi anlamda ivmesini yükseltti” dedi.

Trump’ın öncesinde Cumhuriyetçi Parti’de bile önemli oranda muhalefete sahip olduğunu hatırlatan Küntay şu an için hiç değilse partisinin desteğini kazandığını söyledi. Eski Los Angeles Başkonsolosu Gülru Gezer ise, “Geçmişte kendisine yönelik olumsuzlukları nasıl avantaja çevirdiyse bunu da sonuna kadar bir avantaja çevirmek ve bir mağduriyet üzerinden kazanım elde etmek yönünde bir strateji geliştirecektir diye değerlendiriyorum” dedi. Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı da “Eğer Demokratlar başka bir aday, genç bir aday çıkarmazlarsa, Trump’ın seçimleri kazanması artık an meselesi” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Anka