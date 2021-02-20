'Suriye açlık kriziyle karşı karşıya'

Almanya’da faaliyet gösteren “Welthungerhilfe” isimli yardım kuruluşu, 10 yıldır iç savaşın pençesinden kurtulamayan Suriye’nin bugüne kadarki en büyük açlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Welthungerhilfe Suriye temsilcisi Konstantin Witschel, DPA'ya yaptığı açıklamada, bu ülkedeki nüfusun yüzde 60’ını teşkil eden 12 milyona yakın kişinin doğru dürüst karnını doyuramadığını söyledi. Göçmen kamplarındaki vaziyetin de oldukça kötü olduğunu vurgulayan Witschel, “Kamplarda durum bir felaket” diyerek tepkisini dile getirdi. Olumsuz hava koşullarının da etkisiyle şartların kötüleştiğini ifade eden Witschel, “Kamplarda konuştuğum 30’a yakın çocuğun üzerinde bu soğuk hava koşullarında sadece kazak, ayaklarında ise ayakkabı yerine sandal vardı” ifadesini kullandı. Alman temsilci, enflasyonla birlikte gıda fiyatlarındaki yüksek artış ve Kovid-19 salgınının buralarda yaşam mücadelesini zorlaştırdığını sözlerine ekledi. Euronews Türkçe

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