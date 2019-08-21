Suriye batağında tehlikeli tırmanış

TSK’nın İdlib’de askeri konvoyunun vurulmasının ardından, Esat rejimine bağlı güçlerin bölgedeki Han Şeyhun şehrine girmesi Suriye’deki gerilimi tırmandırdı.

Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeybatısında, rejimin Rusya desteğiyle bir süredir operasyon yaptığı İdlib’de askerî konvoyunun vurulmasının ardından bölgeden Esat rejimine bağlı güçlerin Han Şeyhun’a girdiği haberleri geldi. Merkezi İngiltere’de bulunan ve Suriyeli muhalif gruplara yakın olduğu bilinen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Esat rejimine bağlı güçler İdlib yakınlarında daha önce kimyasal saldırının hedefi olan sembol kasaba konumundaki Han Şeyhun’a girdi. VOA Türkçe’nin haberine göre, Suriyeli muhalif kaynaklara göre kasabada bazı bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

Pentagon’dan İdlib açıklaması

Türk Silâhlı Kuvvetleri, gün içinde İdlib’de askerî konvoyunun hedef alındığını ve rejimin saldırısında 3 kişinin öldüğünü açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan konuyla ilgili açıklama geldi. Pentagon “Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri operasyonları yakından takip ediyoruz” açıklaması yaptı, Suriye ve Rusya’nın da bölgede büyük çaplı operasyonlardan kaçınması çağrısında bulundu. TSK açıklamasında saldırı Ankara’nın Rusya ile olan anlaşmalarının ihlâli olarak değerlendirilmişti.

Bölgesel güvenlik açısından büyük risk

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İdlib’deki 9 Numaralı Gözlem Noktası’na intikal etmekte olan Türk askeri konvoyuna yönelik hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk askerî konvoyuna yönelik hava saldırısının ve saldırının sebep olduğu zayiatın son derece endişe verici olduğunun altını çizen Dujarric, sözlerini şöyle sürdürdü: “İdlib’deki şiddet olayları sadece insani bir sorun değil, aynı zamanda bölgesel güvenlik açısından da büyük risk teşkil ediyor. BM, Suriye’nin kuzeybatısında gerginliğin bir an önce azaltılması ve taraflara, Rusya ve Türkiye tarafından geçen sene varılan ateşkese uymaları çağrısını yineliyor.’’

Türkiye hiç bu kadar müdahil olmamıştı

İngiliz gazeteleri, Suriye’de bir Türk konvoyuna önceki gün düzenlenen hava saldırısına sayfalarında geniş yer verdi. Guardian gazetesi, “Ankara, Suriye’de Türk konvoyuna hava saldırısını Esad güçlerinin düzenlediğini iddia ediyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin dün Suriye’ye önemli sayıda tank ve asker gönderdiğini yazdı. BBC’nin haberine göre, Guardian’ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov imzalı haberde, Türkiye’nin Suriye’ye tank ve asker göndermesi, “Han Şeyhun kasabasındaki birlikleri güçlendirme çabası” olarak yorumlandı. Haberde, “Türkiye’nin Suriye’de 8 yıldır süren iç savaşa askeri olarak hiç bu kadar müdahil olmadığı” belirtildi.