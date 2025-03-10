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10 MART 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Suriye için barış ve istikrar çağrısı

10 Mart 2025, Pazartesi 13:18
DÜNYA MÜSLÜMAN ALİMLER BİRLİĞİ, SURİYE HALKININ HÜR BİR DEVLET KURMA YOLUNDAKİ MÜCADELESİNE DESTEK VERİLMESİ VE ÜLKEDE KALICI İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI.

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FEDAKÂRLIKLAR BOŞA GİTMESİN

DÜNYA Müslüman Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye halkının tüm bileşenleriyle birlik olması, ortak bir irade doğrultusunda birleşmesi ve yıllardır süren çatışmalarda hayatını kaybeden milyonlarca insanın fedakârlıklarının boşa gitmemesi gerektiği vurgulandı.

OYUNLARI BOŞA ÇIKARMAK İÇİN

AÇIKLAMADA, Suriye halkına yönelik yeni tehditlerin ortaya çıktığı belirtilerek eski rejimin kalıntılarının ülkede kaos çıkarmaya çalıştığına, bu grupların bazı dış güçler tarafından desteklendiğine dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, "Suriye halkı, birlik olup bu oyunları boşa çıkarmalıdır" denildi.

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Suriye için barış ve istikrar çağrısı

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Suriye halkının hür bir devlet kurma yolundaki mücadelesine destek verilmesi ve ülkede kalıcı istikrarın sağlanması için İslam dünyası ve uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Dünya Müslüman Âlimler Birliği, Suriye halkının tüm bileşenleriyle birlik olması, ortak bir irade doğrultusunda birleşmesi ve yıllardır süren çatışmalarda hayatını kaybeden milyonlarca insanın fedakârlıklarının boşa gitmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, Suriye halkına yönelik yeni tehditlerin ortaya çıktığı belirtilerek eski rejimin kalıntılarının ve destekçilerinin ülkede kaos çıkarmaya çalıştığına, bu grupların bazı dış güçler tarafından desteklendiğine dikkat çekildi.

Halk birlik olmalı

Özellikle İsrail’in ve bölgedeki müttefiklerinin bu sürece müdahil olduğu, Suriye’de “fitne çıkarmaya” çalıştığı belirtilen açıklamada, Suriye halkının birliğinin hem dini bir zorunluluk hem de ulusal bir gereklilik olduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, “Suriye halkı, birlik olup bu oyunları boşa çıkarmalıdır” ifadesine yer verildi. Suriye’deki gelişmelerin Gazze’de yaşananlara benzerlik gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Suriye halkı, 60 yıldan uzun süredir zulüm, diktatörlük, işkence ve katliamlarla karşı karşıya kaldı. Bugün hâlâ ülke içinde ve dışında büyük acılar yaşanıyor. Bu durum, Filistin’in Gazze bölgesinde İşgalci İsrail’in işlediği suçlarla büyük benzerlik göstermektedir” denildi.

Uluslararası kuruluşlar harekete geçsin

Açıklamada, İslam dünyasının liderlerine, âlimlerine ve yetkililerine, Suriye halkına destek verme çağrısında bulunularak “İslam dünyasının önde gelen isimleri ve devlet yetkilileri, Suriye halkının yanında durmalı, barışı ve özgürlüğü desteklemelidir” ifadesi kullanıldı. Ayrıca Birleşmiş Milletler, uluslararası kuruluşlar ve dünya genelindeki özgür toplumların da Suriye halkının barış, güvenlik ve istikrar içinde yaşaması için harekete geçmesi gerektiği vurgulanarak “Uluslararası toplum, Suriye halkının özgürlüğünü kazanması ve güvenli bir geleceğe sahip olması için elinden gelen tüm çabayı göstermelidir” ifadelerine yer verildi. (AA)

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AB: Barışı tehlikeye atan girişimleri kınıyoruz

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinden sonraki en büyük çatışmada binden fazla kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği (AB), 6 Mart’ta liman kenti Lazkiye’de başlayan olaylara ilişkin açıklamasında, “Geçici hükümet güçlerine yönelik son saldırıları ve sivillere yönelik şiddeti güçlü şekilde kınıyoruz” ifadelerine yer verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Başsözcüsü Anitta Hipper, sivillerin her şartta uluslararası insancıl hukuka tam saygılı şekilde korunması gerektiğini ifade ederek tüm dış aktörlere Suriye’nin egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğüne tam saygı göstermeleri çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

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Şara: Yaşananlar, beklenen zorluklar

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkede yeni hükümetin güvenlik güçleriyle devrik lider Beşar Esad’a bağlı Alevi muhalifler arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye medyası Şara’nın gelişmelerin “beklenen zorluklar” olduğu yönündeki sözlerine yer verdi. DW Türkçe’nin haberine göre, Suudi Arabistan kanalı Al Arabiya’da da yayımlanan bir videoda Şara’nın Şam’daki bir camide yaptığı konuşmada ulusal birlik çağrısında bulunduğu görüldü.

Haber Merkezi

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