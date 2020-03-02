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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Suriye ordusu Serakib’i yeniden ele geçirdi

02 Mart 2020, Pazartesi 22:09
Rusya ve İran destekli Suriye ordu güçleri, İdlib’in stratejik öneme sahip Serakib ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Suriyeli muhalif savaşçılar, İdlib’de M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesini, 27 Şubat’ta ordu güçlerinden almıştı. Rus savaş uçaklarının yoğun hava desteği sağladığı Serakib’de İran destekli milis güçler, Suriye ordu güçleri ile birlikte muhaliflere karşı savaşıyor. Bölgenin alınması, Türkiye ve Suriye ordularının doğrudan çatışmasının yaşandığı döneme denk geldi. Euronews’in haberine göre, Serakib’in alınması muhalif kaynaklarca henüz doğrulanmazken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi isimli grup, kontrolün Şam yönetimine geçtiğini teyit etti.

Etiketler: Suriye, ordu, Serakib
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