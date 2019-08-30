Suriyeli savaş mağdurları Türkiye sınırında gösteri düzenledi

Bugün, Suriye’nin İdlib kentinden Türkiye’ye açılan Bab’ül Hava Sınır Kapısı önünde binlerce savaş mağduru gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan birçok Suriyeli, “Eğer bu saldırıları durduramıyorsanız sınır kapılarını açın ve Türkiye ya da Avrupa’ya gidelim” talebinde bulundu.

Son aylarda Rusya ve Esad rejiminin ortaklaşa gerçekleştirdiği İdlib harekatında saldırıların şiddetlenmesiyle birlikte yüzlerce sivil Suriyeli öldü bir o kadarı da yaralandı.

Sivil yerleşim bölgelerine yapılan saldırıların artması üzerine birkaç ayda 1 milyona yakın İdlibli göç ederek Suriye’nin Türkiye sınırına yakın bölgelerine göç etmek zorunda kaldı.

Askerden göstericilere müdahale

Gösterinin dünya kamuoyundan ana talebi ise “Rus ve rejim saldırılarının durdurulması” oldu.

Göstericilerin Türkiye sınırına yaklaşması üzerine sınır birlikleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Yer yer askerin havaya ateş açtığı da gözlendi.

Nüfusu iç göçlerle birlikte 4 milyona yaklaşan İdlib’e yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun genişletilmesinin şehirde çok ciddi bir insani krizi beraberinde getirmesinden korkuluyor.