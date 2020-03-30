Suudi Arabistan'dan Yemen'e hava saldırısı

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin başkent Sana'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İran destekli Husilere bağlı askeri kaynaktan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarınca Sana'daki harp okuluna 4, Sana Havalimanı yakınlarındaki Ed-Deylemi Hava Üssü'ne ise 5 hava saldırısı düzenlendi. Koalisyon güçleri ayrıca Sana'daki 1'inci Zırhlı Bölük Kampı ve Es-Sıyane karargahının yanı sıra Attan ve En-Nehdeyn dağları ile kent merkezindeki Es-Sebin Meydanı ve başkanlık kompleksini de hava saldırılarıyla hedef aldı. Görgü tanıkları, başkentin merkezinde yer alan Es-Sıyane karargahının vurulmasının ardından şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Saldırıda, karargahtaki cephaneliğin vurulmuş olabileceği ifade ediliyor. Koalisyon güçleri ayrıca başkentin güneyindeki El-Hafa karargahını da hedef aldı. Euronews Türkçe

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