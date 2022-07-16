"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Suudi Arabistan günlük 13 milyon varil petrol üretecek

16 Temmuz 2022, Cumartesi 16:49
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını tekrarladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi", ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçtiğini belirten Bin Selman, "Zirvenin, ortak çıkarlarımıza hizmet etmek, bölgede güvenlik ve kalkınmayı tesis etmek adına ülkelerimiz ve ABD arasında stratejik ortaklığı derinleştirmek için yeni bir iş birliği çağı oluşturmasını umuyoruz." dedi.

Küresel zorluklarla mücadelede uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Bin Selman, Suudi Arabistan'ın daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını söyledi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Suudi Arabistan, petrol, üretim
Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Biden: Filistinliler devleti hak ediyor

    Suudi Arabistan günlük 13 milyon varil petrol üretecek

    Sisi ve Biden arasında 'stratejik ortaklık' görüşmesi

    Ölüme çare için servet ödüyorlar

    Benzine indirim kararı

    Arap liderler Suudi Arabistan’da Cidde Zirvesi'ne katılacak

    Biden'dan Rusya ve Çin'e gözdağı

    ABD ile Suudi Arabistan arasında 18 anlaşma imzalandı

    ABD: İran'a ekonomik baskıyı sürdüreceğiz

    İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

    'Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e, dolduracak boşluk bırakmayacağız'

    Japonya'da günlük vaka sayısı yeniden 100 binin üzerine çıktı

    Çocuklarda oyun bağımlılığının önlemleri

    Derhal tedbir alın

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır

    Tüm camilerden sela okundu

    'Tedbirler geri gelmeli'

    İflas kapıda

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı

    Fitch’ten Türkiye raporu: Riskler arttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sorular hâlâ cevapsız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    İflas kapıda
    Faruk ÇAKIR

    Siyaseti camilere sokmayın!
    Ahmet BATTAL

    Devlet, memuru ve siyaset-2
    Genel

    Bütün ekonomi enkazın altında kalır
    Genel

    Tek adam, her alanda bir enkaz yığını bıraktı
    Genel

    Derhal tedbir alın
    Ali FERŞADOĞLU

    İçindeki şeytanı taşla!
    Genel

    Tüm camilerden sela okundu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.