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21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Suudi Arabistan ve BAE Sisi'ye destek verdi

21 Haziran 2020, Pazar 09:31
Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Libya konusundaki açıklamalarına destek geldi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, sınırlarını ve halkını koruma hakkı konusunda Mısır'ın yanında yer almakta ve ona destek vermektedir." ifadesi kullanıldı. 

Uluslararası topluma, sorumluluklarını yerine getirme ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çağrılarına cevap verme çağrısı yapılan açıklamada, Libya topraklarının güvenliği ve selametini güçlendiren kapsamlı bir çözüme ulaşılması istendi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'daki gelişmeler "endişe verici" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "BAE, istikrarını ve güvenliğini sağlamak için yapacağı her türlü icraatlarından dolayı Mısır'ın yanında yer almaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kahire'nin, Libyalıların kanlarının akmaması, BM'nin gözetiminde kapsamlı siyasi müzakerelerin başlaması için ateşkes şartlarının oluşturulması hedefiyle çaba gösterdiği iddiasında bulunuldu.

AA

Etiketler: Suudi Arabistan, BAE, destek, Sisi
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