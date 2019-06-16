Suudi Veliaht Prens: Uluslararası toplum İran'a karşı tavır almalı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman, ülkesinin bölgede bir savaş istemediğini ve uluslararası toplumun "İran'a yönelik kararlı bir tavır" sergilemesi gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat Gazetesine verdiği röportajda, bölgesel ve ülke meselelerine ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Körfez'deki kargo gemileri, Suudi Arabistan'daki petrol tesisleri ve Abha Havalimanı'na yönelik saldırılara işaret eden bin Selman, "Bu olaylar, uluslararası toplumdan yayılmacı rejime karşı kararlı bir tavır alınması talebimizi destekliyor." ifadesini kullandı.

Bin Selman, uluslararası toplumun İran'a yönelik kararlı bir tavır alması gerektiği inancından ötürü ABD'nin İran'a yeniden ambargo uygulamasına destek verdiğini de kaydetti.

İran'ın doğrudan ya da kendisine bağlı milisler aracılığıyla terör saldırıları gerçekleştirdiğini savunan bin Selman, "İran'ın ya uluslararası toplumda yapıcı bir role sahip normal bir devlet olması ya da kanunları ihlal eden bir devlet olarak kalması" konusunda bir tercihte bulunması gerektiğine işaret etti.

"Suudi Arabistan bölgede savaş istemiyor"

Bin Selman, yaklaşık bir ay önce ikisi Suudi Arabistan'a ait 4 sivil ticari kargo gemisine Birleşik Arap Emirlikleri'nin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında düzenlenen sabotaj ile petrol boru hattı üzerinde bulunan Aramco'ya ait 2 pompa istasyonuna saldırı gibi bölgede yaşanan son olayların arkasında İran tarafından desteklenen Husilerin olduğunu öne sürdü.

Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan bölgede savaş istemiyor. Ancak halkımıza, egemenliğe ve hayati çıkarlarımıza yönelik herhangi bir tehdit karşısında mücadele etmekten tereddüt etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.