'Taliban 90 gün içerisinde Kabil'i ele geçirebilir'

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bir yetkili, Taliban'ın gelecek 30 gün içerisinde Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatabileceği ve 3 ay içerisinde de kontrolü altına alabileceğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, bu değerlendirmesini bir ABD istihbarat raporuna dayandırdığını aktardı.

Aynı yetkili, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'ı terk ettiği bir ortamda, Kabil'in Taliban'ın saldırılarına ne kadar dayanabileceği yönündeki değerlendirmenin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve bu kanıya, örgütün ordu güçleri karşısında son dönemlerde elde ettiği kazanımların vardırdığını dile getirdi.

"Ancak bu önceden kanıya varılmış, kaçınılmaz bir sonuç değil," diyen Savunma Bakanlığı yetkilisi Afgan güvenlik güçlerinin daha fazla direniş göstererek ivmeyi tersine çevirebileceğini de sözlerine ekledi.

Dün de (10 Ağustos) üst düzey bir AB yetkilisi, Taliban'ın Afganistan'ın yüzde 65'ine denk gelen bir alanı kontrol ettiğini söylemişti.

ABD'li yetkilinin açıklaması, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, savaş ağaları ile bir araya gelmek ve onları ordu birliklerine destek olmaya çağırmak için Kuzey Afganistan'ın en büyük şehri Mezar-ı Şerif'e gittiği güne denk geldi.

Taliban son olarak ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirdi.

Badahşan İl Meclisi üyesi Cevad Müceddidi, Taliban'ın Feyzabad'ı önce kuşattığı ardından da salı günü saldırı başlattığını söyledi.

Reuters'a konuşan Müceddidi, güvenlik güçlerini kastederek "Maalesef, saatler süren yoğun çatışmaların ardından ordu güçleri geri çekildi. Feyzabad'ın düşmesiyle kuzeydoğunun tamamı Taliban'ın kontrolüne geçti." diye konuştu.