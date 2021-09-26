Taliban, uluslararası uçuşların yeniden başlamasını istiyor

Afganistan'da ağustos ayında kontrolü ele geçiren Taliban, dış dünyaya çağrıda bulunarak uluslararası uçuşların yeniden başlatılmasını istedi.

'Havayolu şirketleriyle tam işbirliği' yapılacağı yönünde taahhütte bulunan örgüt, Kabil Havaalanı'ndaki teknik sorunların da giderildiğini duyurdu.

Türkiye, NATO'nun çekilmesinin ardından Kabil Havaalanı'nın güvenliğini ve işletmesini devralmak istemiş ancak Taliban buna karşı çıkmıştı.

Taliban daha sonra Türkiye ve Katar'dan teknik destek talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Dünyada şu anda hiçbir ülke tarafından tanınmayan Taliban'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, Batı destekli hükümetin çökmesinin ardından ülkeyi dışa açma ve uluslararası kabul görme çabalarına hız verdiği bir süreçte geldi.

Havalimanından son bir aydır sınırlı sayıda yardım ve yolcu uçuşu gerçekleştiriliyordu.

Ancak örgütün başkent Kabil'i ele geçirmesi ve on binlerce yabancı ve Afgan vatandaşının tahliyesinin ardından kapatılan havaalanı düzenli ticari uçuşlara açılmamıştı.