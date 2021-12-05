Tehlike 3 kat daha fazla

Güney Afrika’da bilim insanları yeni Omicron varyantı virüsünün önceki versiyonlarına göre üç kat daha fazla yeniden enfekte etme yeteneğine sahip olduğunu duyurdu.

Koronavirüsün Omicron varyantının ilk kez tesbit edildiği Güney Afrika’da bilim insanları yeni varyantın, virüsün önceki versiyonlarına göre üç kat daha fazla yeniden enfekte etme yeteneğine sahip olduğunu duyurdu. Bu durumun, önceki enfeksiyonun Omicron’dan korumadığına dair ilk bilimsel bulgulardan biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, küresel olarak vaka sayısında artış beklediklerini söyledi. Artıgerçek’deki habere göre Güney Afrika’da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından toplanan yeni delillere göre, en son epidemiyolojik deliller, Omicron’un daha daha önceki enfeksiyonla elde edilen bağışıklıktan kaçabileceğini ve üç katı oranında yeniden enfeksiyona sebep olduğunu gösteriyor. Yeni ortaya çıkan varyantla ilgili erken araştırmaları özetleyen Von Gottberg, doktorların “Omicron koronavirüsün yeniden enfeksiyonlarında bir artış” gördüklerini belirterek, “Ülkenin bütün illerinde vak’a sayısının katlanarak artacağına inanıyoruz. Ancak aşıların yine de ciddî hastalıklara karşı koruma sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Haber Merkezi

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